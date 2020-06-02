Глава государства поблагодарил персонал лечебного учреждения за профессионализм и преданность делу. Кроме того, сообщил медикам о запланированном в нынешнем году повышении зарплат.



- После этого отправился в гости к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Николаевичу Томчаку. Ему 95 лет, на фронт отправился в 1944 году, участвовал в боях в Венгрии, был дважды ранен. После войны вступил в колхоз, в котором проработал много лет. Выразил ему благодарность за вклад в Великую Победу и вручил высшую награду Молдовы – Орден Республики, – отмечается в сообщении президента.



В рамках рабочей поездки в Единцы, Игорь Додон встретился с председателем района Николаем Мельником и обсудил актуальные вопросы развития региона, в том числе, строительство и ремонт дорог, социальную инфраструктуру и сельское хозяйство.