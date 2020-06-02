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Андрей Нэстасе о Майе Санду: «Она больше занята собой, чем общими интересами!»



Лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе снова упрекает Майю Санду. В интервью порталу «Tribuna» он заявил, что председатель ПДС больше занята собой, чем общими интересами.

- Настоящие партнеры не используют друг друга, они ответственны, не принимают полумер, держат слово и не требуют один у другого больше того, что уже было дано. Настоящие партнеры вместе идут долгой дорогой, и на 100% продвигают более важные вещи, чем собственная личность и какие-то другие мелочи. Настоящее партнёрство строится вместе с другими и не осуществляется трансфер доверия в свою пользу или третьих лиц только ради личного успеха, - заявил Андрей Нэстасе в интервью порталу Tribuna.

Отметим, что и ранее лидер Платформы ДА не раз подтверждал наличие напряженных отношений с ПДС. Так, в ходе передачи „În Profunzime” на Pro TV Chișinău он заявил, что Майя Санду не отвечает на его телефонные звонки.

- Я попытался несколько раз поговорить с Майей Санду, позвонил, но, если не отвечает, то мы из этого не делаем трагедии. Я был бы рад, если бы сегодня действовал единый блок, такой, каким он был в течение некоторого времени. К сожалению, после прихода в парламент, наши коллеги из ПДС решили идти отдельно, - уточнил Нэстасе.


Опубликовано: 17:50 02/06/2020

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