



Врачи сегодня в центре внимания, они приняли на себя первый удар эпидемии Квод 19. С одним из медиков, специальностью которого является медицина катастроф, побеседовала наш корреспондент.



Виктор Иванович Кожокару директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ учился в Кишиневском мединституте. Потом окончил военно-медицинский факультет Куйбышевского университета. Служил в Прикарпатском военном округе, в Венгрии, и в Афганистане. В Молдову Виктор Иванович вернулся в 1999 году. А сегодня профессор на передовой борьбы с COVID-19.



СНХ: Виктор Кожокару, директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ

«Я академик России, как раз по специальности «чрезвычайные ситуации, медицина катастроф». В Молдавии таких дисциплин нет. Нелегко, но я все это знаю, и знаю, как выходить из этих ситуаций».



Сегодня в Республиканской Клинической больнице - 67 пациентов, 39 из них с диагнозом Кавид 19. Больше половины из них в крайне тяжелом состоянии. 20 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, 10 из них интубированы, и 15 человек находятся на аппаратной кислородной поддержке.



Виктор Кожокару, директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ

«Каждый больной заслуживает одного врача и одну медсестру. А так у нас на 10 больных приходится 2 врача и 4 медсестры. Поэтому нагрузка очень большая. График мы построили как в армии, как на войне. Точное время входа в зону COVID и точное время выхода. Идет передача эстафеты секунда в секунду, больные не остаются ни на секунду без присмотра врача».



«Самое главное, что мы перебороли панику, перебороли страх. Я вхожу туда, зам директор входит туда, мы делаем обходы, то есть не боимся».



Профессор Кожокару коснулся и трагической статистики летальных исходов от коронавируса нового типа.



Виктор Кожокару, директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ

«Американские ученые сообщили о смертности 88% больных ковид на искусственной вентиляции легких. Я подсчитал, у нас в разных отделениях разные цифры - вот 27%. То есть гораздо меньше. Только в отделениях, где ковид и почечная недостаточность у нас процент поднялся до 67, а в Нью-Йорке 88».



Виктор Иванович объяснил, почему процент смертности в Молдове ниже, чем в Америке. Всё дело в оперативности и последовательности действий самих врачей. Когда в американскую больницу поступает больной с подозрением на коронавирус, он дожидается результатов теста, не получая лечения. В больницах нашей страны больному сразу оказывают медицинскую помощь, ещё до получения результатов анализов.



Виктор Кожокару, директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ

«Больной поступает, а иногда поступают и 6 больных сразу. Если мы начнем лечение и пока дойдем до последнего больного, то больной погибнет. Больные поступают и сразу всем ставят центральный катетер и 8-10 перфузаторов. Если больной имеет определенные параметры, его сразу переводят на искусственную вентиляцию легких».



А это протокол лечения критических состояний ковид 19 – американское руководство. От молдавского оно почти не чем не отличается. Но, все же, есть одна очень важная особенность или хитрость, как сам профессор её назвал.



Виктор Кожокару, директор клиники анестезии и интенсивной терапии РКБ

«Терапия отчаяния – мы ее проводим за три дня до наступления состояния отчаяния. Если ждать и делать переливание плазмы как терапию отчаяния - поэтому и процент такой высокий – 88. А мы проводим плазмоферез. Мы забираем литр плазмы и капаем литр здоровой плазмы и больные оживают на глазах».



Работа доктора Кожокару обычно не заканчивается с приходом домой. Жена Виктора Ивановича – тоже врач – она анестезиолог-реаниматолог. Вот только на время пандемии супруги разъехались, чтобы не подвергать опасности друг друга. Виктор не виделся с женой дочкой и внуком уже более двух месяцев. Поэтому пока встреча с родными остается его самой заветной мечтой, и она сможет осуществиться, только после победы врачей, над коронавирусом нового типа.



Илона Ведрашко, Виктор Дудук, Accent TV