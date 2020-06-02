Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
 

Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)


В ходе рабочей поездки в Бричаны президент Молдовы Игорь Додон встретился с бывшим главным тренером нашей национальной сборной по боксу Петром Кадуком и в знак высокой оценки его заслуг в развитии спорта вручил высшую награду страны – Орден Республики.

Такой же награды сегодня удостоился ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница. Он родился в 1926 году, отправился на фронт в 1944-м и дошел до Берлина, оставшись там служить до 1950 года.

«Поздравил ветерана с прошедшим 75-летием Великой Победы, пожелал здоровья и радости в кругу близких», - отметил президент.




Опубликовано: 15:37 02/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Глава государства наградил Орденом Республики ветерана ВОВ Фёдора Жолнеров ...
  • Президент Игорь Додон поздравил двух ветеранов Великой Отечественной вой ...
  • Глава государства навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Кагульском районе ( ...
  • Президент Игорь Додон вручил двум ветеранам из Бельц высшую награду государ ...
  • Игорь Додон - унгенским фермерам: Вскоре мы предложим конкретные инициативы ...







    • Все новости

    Глава фракции ПСРМ: „Короткометражка” с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком изготовлена на киностудии “Miami Pictures”
    Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией
    Глава государства ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий (ВИДЕО)
    В Молдове подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19
    Игорь Додон вручил врачам Единецкой районной больницы Почетные дипломы президента
    Андрей Нэстасе о Майе Санду: «Она больше занята собой, чем общими интересами!»
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
    Глава государства отправился с рабочей поездкой в северные районы Молдовы (ВИДЕО)
    Сильное землетрясение в Румынии. Толчки ощущались и в Молдове
    На свалке в селе Кошница обнаружен труп младенца
    За последние сутки еще 116 человек выздоровели от коронавируса
    Министерство образования призывает детей и родителей избегать массового скопления людей на кладбищах
    Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в молдавском парламенте
    В столице начинается торговля мороженым и прохладительными напитками с обязательным соблюдением санитарных норм
    Генпримар проинспектировал улицы Инкулеца и Тестемицану: Ремонт дорог и тротуаров должен проводиться качественно!
    Свыше 25 миллионов леев пожертвовали граждане на борьбу с коронавирусом
    Труп мужчины обнаружен в Кишиневе
    Ион Чебан: На территории столичных рынков ежедневно проводится дезинфекция
    В Международный день защиты детей президент Игорь Додон поддержал столичную семью (ВИДЕО)
    Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV