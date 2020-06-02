Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
В ходе рабочей поездки в Бричаны президент Молдовы Игорь Додон встретился с бывшим главным тренером нашей национальной сборной по боксу Петром Кадуком и в знак высокой оценки его заслуг в развитии спорта вручил высшую награду страны – Орден Республики.
Такой же награды сегодня удостоился ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница. Он родился в 1926 году, отправился на фронт в 1944-м и дошел до Берлина, оставшись там служить до 1950 года.
«Поздравил ветерана с прошедшим 75-летием Великой Победы, пожелал здоровья и радости в кругу близких», - отметил президент.
Такой же награды сегодня удостоился ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница. Он родился в 1926 году, отправился на фронт в 1944-м и дошел до Берлина, оставшись там служить до 1950 года.
«Поздравил ветерана с прошедшим 75-летием Великой Победы, пожелал здоровья и радости в кругу близких», - отметил президент.
Опубликовано: 15:37 02/06/2020
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