В ходе рабочей поездки в Бричаны президент Молдовы Игорь Додон встретился с бывшим главным тренером нашей национальной сборной по боксу Петром Кадуком и в знак высокой оценки его заслуг в развитии спорта вручил высшую награду страны – Орден Республики.



Такой же награды сегодня удостоился ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница. Он родился в 1926 году, отправился на фронт в 1944-м и дошел до Берлина, оставшись там служить до 1950 года.



«Поздравил ветерана с прошедшим 75-летием Великой Победы, пожелал здоровья и радости в кругу близких», - отметил президент.





