Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился сегодня в Бричанский и Единецкий районы. В повестке рабочего визита встречи с местными властями и экономическими агентами. Молдавский лидер ознакомился с положение дел в районных больницах и навестил ветеранов Великой Отечественной войны.



«Вместе с председателем Бричанского района Виталием Лупашко и мэром райцентра Виталием Городинским обсудили социально-экономические проблемы региона, в том числе ремонт дорог, помощь сельскому хозяйству. Дал заверения в том, что центральные власти уделяют повышенное внимание всестороннему развитию регионов.



После этого мы вместе отправились в районную больницу, где изучили эпидемиологическую ситуацию. В лечебном учреждении, рассчитанном на 170 мест, в настоящее время проходят лечение четыре человека, зараженных коронавирусом. Всего в Бричанском районе зарегистрировано 18 инфицированных, двое скончались.



Поблагодарил персонал больницы за большие усилия в борьбе с распространением вируса и сообщил им о решении руководства страны удвоить зарплаты всем медицинским работникам, а также о недавно подписанном мною Указе об объявлении 2020-го Годом медицинского работника. Вручил группе медиков Почетные дипломы Президента Президента Республики Молдова», - отметил президент Молдовы.



