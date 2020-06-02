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Глава государства отправился с рабочей поездкой в северные районы Молдовы (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился сегодня в Бричанский и Единецкий районы. В повестке рабочего визита встречи с местными властями и экономическими агентами. Молдавский лидер ознакомился с положение дел в районных больницах и навестил ветеранов Великой Отечественной войны.

«Вместе с председателем Бричанского района Виталием Лупашко и мэром райцентра Виталием Городинским обсудили социально-экономические проблемы региона, в том числе ремонт дорог, помощь сельскому хозяйству. Дал заверения в том, что центральные власти уделяют повышенное внимание всестороннему развитию регионов.

После этого мы вместе отправились в районную больницу, где изучили эпидемиологическую ситуацию. В лечебном учреждении, рассчитанном на 170 мест, в настоящее время проходят лечение четыре человека, зараженных коронавирусом. Всего в Бричанском районе зарегистрировано 18 инфицированных, двое скончались.

Поблагодарил персонал больницы за большие усилия в борьбе с распространением вируса и сообщил им о решении руководства страны удвоить зарплаты всем медицинским работникам, а также о недавно подписанном мною Указе об объявлении 2020-го Годом медицинского работника. Вручил группе медиков Почетные дипломы Президента Президента Республики Молдова», - отметил президент Молдовы.



Опубликовано: 15:31 02/06/2020

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