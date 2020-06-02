Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
 

Сильное землетрясение в Румынии. Толчки ощущались и в Молдове


Сильное землетрясение произошло сегодня в Румынии. Магнитуда подземных толчков по данным Национального Института физики земли составила 4,8, пишет Sputnik.md со ссылкой на румынские СМИ.

"Днем 2 июня, в 14.12, в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,8 на глубине 117 километров", - отмечено в сообщении Национального Института физики земли Румынии.


Опубликовано: 15:27 02/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Вблизи Молдовы произошло новое землетрясение
  • В Румынии произошло очередное землетрясение
  • В Румынии произошло новое землетрясение
  • В Румынии сегодня утром произошло землетрясение
  • В Молдове произошло землетрясение







    • Все новости

    Глава фракции ПСРМ: „Короткометражка” с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком изготовлена на киностудии “Miami Pictures”
    Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией
    Глава государства ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий (ВИДЕО)
    В Молдове подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19
    Игорь Додон вручил врачам Единецкой районной больницы Почетные дипломы президента
    Андрей Нэстасе о Майе Санду: «Она больше занята собой, чем общими интересами!»
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
    Глава государства отправился с рабочей поездкой в северные районы Молдовы (ВИДЕО)
    Сильное землетрясение в Румынии. Толчки ощущались и в Молдове
    На свалке в селе Кошница обнаружен труп младенца
    За последние сутки еще 116 человек выздоровели от коронавируса
    Министерство образования призывает детей и родителей избегать массового скопления людей на кладбищах
    Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в молдавском парламенте
    В столице начинается торговля мороженым и прохладительными напитками с обязательным соблюдением санитарных норм
    Генпримар проинспектировал улицы Инкулеца и Тестемицану: Ремонт дорог и тротуаров должен проводиться качественно!
    Свыше 25 миллионов леев пожертвовали граждане на борьбу с коронавирусом
    Труп мужчины обнаружен в Кишиневе
    Ион Чебан: На территории столичных рынков ежедневно проводится дезинфекция
    В Международный день защиты детей президент Игорь Додон поддержал столичную семью (ВИДЕО)
    Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV