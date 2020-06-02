Сильное землетрясение произошло сегодня в Румынии. Магнитуда подземных толчков по данным Национального Института физики земли составила 4,8, пишет Sputnik.md со ссылкой на румынские СМИ.



"Днем 2 июня, в 14.12, в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,8 на глубине 117 километров", - отмечено в сообщении Национального Института физики земли Румынии.