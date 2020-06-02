Тело новорожденного ребенка было найдено на мусорной свалке в селе Кошница Дубоссарского района. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о страшной находке от местного жителя 2 июня около 8:20.



По словам пресс-секретаря ГИП Марианы Бециву, тело младенца находилось в выброшенной сумке.



При осмотре тела ребёнка не было выявлено никаких признаков насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.