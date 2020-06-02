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На свалке в селе Кошница обнаружен труп младенца


Тело новорожденного ребенка было найдено на мусорной свалке в селе Кошница Дубоссарского района. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о страшной находке от местного жителя 2 июня около 8:20.

По словам пресс-секретаря ГИП Марианы Бециву, тело младенца находилось в выброшенной сумке.

При осмотре тела ребёнка не было выявлено никаких признаков насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.


Опубликовано: 13:40 02/06/2020

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