Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обратился к ученикам, учителям, родителям, исследователям и работникам культуры с призывом избегать массового скопления людей на кладбищах в предстоящие выходные - 7 и 8 июня. В условиях, когда опасность заражения коронавирусом еще достаточно высока, министр призвал граждан вспомнить об усопших родственниках дома, чтобы не провоцировать возникновение новых очагов заболевания.



- Выберем другие дни для посещения кладбищ, когда не будет такого количества людей, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность членов семьи, - заявил министр.



Шаров напомнил также о необходимости соблюдения рекомендации медиков с тем, чтобы общество смогло быстрее вернуться к нормальному ритму жизни.



- Это зависит только от того, насколько ответственными и сознательными будем мы все. Сидим дома, потому что нам небезразлично наше здоровье и наших близких, - считает министр.