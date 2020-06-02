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Министерство образования призывает детей и родителей избегать массового скопления людей на кладбищах


Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обратился к ученикам, учителям, родителям, исследователям и работникам культуры с призывом избегать массового скопления людей на кладбищах в предстоящие выходные - 7 и 8 июня. В условиях, когда опасность заражения коронавирусом еще достаточно высока, министр призвал граждан вспомнить об усопших родственниках дома, чтобы не провоцировать возникновение новых очагов заболевания.

- Выберем другие дни для посещения кладбищ, когда не будет такого количества людей, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность членов семьи, - заявил министр.

Шаров напомнил также о необходимости соблюдения рекомендации медиков с тем, чтобы общество смогло быстрее вернуться к нормальному ритму жизни.

- Это зависит только от того, насколько ответственными и сознательными будем мы все. Сидим дома, потому что нам небезразлично наше здоровье и наших близких, - считает министр.


Опубликовано: 12:53 02/06/2020

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