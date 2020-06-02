Еще один случай COVID-19 был зарегистрирован в парламенте. Речь идет о сотруднике аппарата фракции Платформа "ДА". Об этом пишет Telegram-канал "Bazar politic".



- Сейчас в парламенте 5 человек с коронавирусом: два депутата и три сотрудника - глава аппарата вице-председателя Александра Слусаря, ассистент вице-председателя парламента Влада Батрынчи и сотрудник кабинета фракции Платформы "ДА", - указывается в сообщении.