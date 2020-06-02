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В столице начинается торговля мороженым и прохладительными напитками с обязательным соблюдением санитарных норм


С сегодняшнего дня и до 31 октября в столице будет организована уличная мобильная торговля мороженым, безалкогольными напитками и выпечкой. Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан подписал соответствующее распоряжение.

Этот вид торговли будет осуществляться в столичных зонах отдыха – парках, скверах, а также на главных улицах и бульварах города. Главное управление торговли, общественного питания и услуг определит в каждой отдельной зоне место расположения одной мобильной торговой единицы, а в районах с большим количеством пешеходов – до 3 мобильных торговых единиц.

– Уточню, что разрешение на этот вид торговли предоставляется только на теплое время года. А экономический агент должен будет убрать мобильную торговую единицу, как только истечет срок действия разрешения на ее размещение, – отметил Чебан.

Уличная торговля в теплое время года будет осуществляться в строгом соответствии с мерами по предотвращению и недопущению распространения инфекции COVID-19.


Опубликовано: 11:42 02/06/2020

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