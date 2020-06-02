Генпримар проинспектировал улицы Инкулеца и Тестемицану: Ремонт дорог и тротуаров должен проводиться качественно!
Сегодня утром генеральный примар столицы Ион Чебан осмотрел улицу Иона Инкулеца, где обрушилась часть дороги и тротуара.
Ремонтные работы по этому адресу проводились год назад, а сейчас ситуация плачевная. Канализация полна воды, а многие инженерные сети расположены хаотично и изношены. Также работы ранее выполнялись без учета многих аспектов.
Посетил он и улицу Николае Тестемицану, где просела часть недавно восстановленного тротуара.
– Безразличие и безответственность некоторых создает проблемы для жителей столицы и приводит к потере средств из муниципального бюджета. Я поручил провести техническую экспертизу работ на улицах Тестемицану и Инкулеца и привлечь виновных к ответственности, – заявил Ион Чебан.
Также он распорядился в будущем до начала ремонта тротуаров и улиц столицы проводить экспертизы и получать заключения от всех структур, имеющих отношение к этим работам.
Ремонтные работы по этому адресу проводились год назад, а сейчас ситуация плачевная. Канализация полна воды, а многие инженерные сети расположены хаотично и изношены. Также работы ранее выполнялись без учета многих аспектов.
Посетил он и улицу Николае Тестемицану, где просела часть недавно восстановленного тротуара.
– Безразличие и безответственность некоторых создает проблемы для жителей столицы и приводит к потере средств из муниципального бюджета. Я поручил провести техническую экспертизу работ на улицах Тестемицану и Инкулеца и привлечь виновных к ответственности, – заявил Ион Чебан.
Также он распорядился в будущем до начала ремонта тротуаров и улиц столицы проводить экспертизы и получать заключения от всех структур, имеющих отношение к этим работам.
Опубликовано: 11:41 02/06/2020
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