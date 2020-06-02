Сегодня утром генеральный примар столицы Ион Чебан осмотрел улицу Иона Инкулеца, где обрушилась часть дороги и тротуара.



Ремонтные работы по этому адресу проводились год назад, а сейчас ситуация плачевная. Канализация полна воды, а многие инженерные сети расположены хаотично и изношены. Также работы ранее выполнялись без учета многих аспектов.



Посетил он и улицу Николае Тестемицану, где просела часть недавно восстановленного тротуара.



– Безразличие и безответственность некоторых создает проблемы для жителей столицы и приводит к потере средств из муниципального бюджета. Я поручил провести техническую экспертизу работ на улицах Тестемицану и Инкулеца и привлечь виновных к ответственности, – заявил Ион Чебан.



Также он распорядился в будущем до начала ремонта тротуаров и улиц столицы проводить экспертизы и получать заключения от всех структур, имеющих отношение к этим работам.