Свыше 25 миллионов леев перечислили граждане на счета, открытые минфином, для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом. Эти средства перечислены в фонд правительства и на них закуплено 51428 защитных комбинезонов, а также выданы единовременные пособия в размере 16 тыс. леев 29 получателям из 8 лечебных и бюджетных учреждений, заразившихся коронавирусом.



Также 12,5 млн. леев было направлено на выплату единовременного пособия для 784 сотрудников системы здравоохранения.



Напомним, 17 марта 2020 года Минфин РМ открыл три счета для сбора пожертвований, предназначенных на борьбу с COVID-19.