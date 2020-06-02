Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
 

Труп мужчины обнаружен в Кишиневе


Труп 37-летнего мужчины был обнаружен вчера в каморке одного из жилых домов в Кишинёве, передает protv.md.

По данным полиции инцидент произошёл на улице Индепенденцей. Труп обнаружила соседка.

На место ЧП прибыла полиция. На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства выясняются.


Опубликовано: 10:12 02/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • На Старой Почте обнаружен труп мужчины
  • Вблизи БСМП обнаружен труп мужчины
  • В одном из парков Кишинева обнаружен труп мужчины
  • В Бельцах обнаружен труп мужчины
  • В парке «Долина роз» обнаружен труп мужчины







    • Все новости

    На свалке в селе Кошница обнаружен труп младенца
    За последние сутки еще 116 человек выздоровели от коронавируса
    Министерство образования призывает детей и родителей избегать массового скопления людей на кладбищах
    Еще один случай COVID-19 зарегистрирован в молдавском парламенте
    В столице начинается торговля мороженым и прохладительными напитками с обязательным соблюдением санитарных норм
    Генпримар проинспектировал улицы Инкулеца и Тестемицану: Ремонт дорог и тротуаров должен проводиться качественно!
    Свыше 25 миллионов леев пожертвовали граждане на борьбу с коронавирусом
    Труп мужчины обнаружен в Кишиневе
    Ион Чебан: На территории столичных рынков ежедневно проводится дезинфекция
    В Международный день защиты детей президент Игорь Додон поддержал столичную семью (ВИДЕО)
    Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
    Игорь Додон обсудит с приднестровской стороной ситуацию в селах Моловата Ноуэ, Васильевка, Кочиеры и Роги (ВИДЕО)
    Поздравление ПСРМ с Международным днем защиты детей
    Трагедия в Кишиневе: Молодая женщина выбросилась из окна многоэтажки
    Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
    Генпримар столицы Ион Чебан возмущен качеством ремонта тротуара по ул. Тестемицану: Жду отчёт до сегодняшнего вечера
    Генпримар столицы потребовал провести инвентаризацию муниципальных зданий
    Число выздоровевших от COVID-19 достигло 4622 человек
    Обращение Зинаиды Гречаный по случаю Международного дня защиты детей
    Ион Чебан: Мы предложим Нацкомиссии пересмотреть меры по ограничению движения транспорта в выходные
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV