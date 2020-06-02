Труп мужчины обнаружен в Кишиневе
Труп 37-летнего мужчины был обнаружен вчера в каморке одного из жилых домов в Кишинёве, передает protv.md.
По данным полиции инцидент произошёл на улице Индепенденцей. Труп обнаружила соседка.
На место ЧП прибыла полиция. На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства выясняются.
По данным полиции инцидент произошёл на улице Индепенденцей. Труп обнаружила соседка.
На место ЧП прибыла полиция. На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства выясняются.
Опубликовано: 10:12 02/06/2020
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