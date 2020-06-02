Труп 37-летнего мужчины был обнаружен вчера в каморке одного из жилых домов в Кишинёве, передает protv.md.



По данным полиции инцидент произошёл на улице Индепенденцей. Труп обнаружила соседка.



На место ЧП прибыла полиция. На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства выясняются.