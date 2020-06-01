



В Международный день защиты детей президент нашей страны Игорь Додон поддержал столичную многодетную семью. Он пригласил в президентский дворец семью Черненко, в которой̆ четверо детей растут без матери. Глава семьи - Владимир – рассказал, что после ухода из жизни супруги Марины, он воспитывает 11-летнего Константина, 10-летнею Михаэлу и 4-летних близнецов Илинку и Матея. Всем детям президент подарил игрушки и книги. Он также запустил кампанию по сбору средств на покупку дома для этой семьи. Затем президент обратился с поздравлением ко всем детям нашей страны и пожелал им здоровья и улыбок.



Игорь Додон, президент Республики Молдова

«Сегодня Международный день защиты детей, и я твердо убежден, что в этом году, хотя мы и находимся в периоде пандемии, подавляющее большинство родителей и детей будут отмечать этот праздник. Я хочу пожелать им здоровья, удачного отдыха, и счастья всем детям в Республике Молдова».