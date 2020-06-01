



В Международный день защиты детей команда Акчент ТВ решила поинтересоваться у детей тех, кто работают на нашем телеканале – что для них значит этот праздник, кем они себя видят в будущем, о чем мечтают.



Международный день защиты детей даёт нам праздничный повод вернуться в детство на некоторое время вместе с нашими детьми. Сегодняшний праздник также призван напомнить, что дети нуждаются во внимании и заботе со стороны взрослых, причем, не только в свой «профессиональный» праздник, но и каждый день, ежечасно, ежеминутно. Наша съемочная группа поинтересовалась у детей, каким они видят сегодняшний праздник.



«Первое июня – это праздник, радость. Я получаю подарки от бабушки с дедушкой, от родителей, от тети. И этот день мы отмечаем всей семьей».



«Для меня 1 июня – Международный день защиты детей, который означает добро и праздник. Я хочу отметить этот день дома, с семьей, с дорогими мне людьми, и поесть торта».



«Для меня День детей – это день окончания учебного года. Мы вспоминаем, что мы еще дети, хотя мы уже взрослые. Мы обсуждаем о школьных успехах и думаем, что еще можно улучшить».



Родители этих детей решили связать свою жизнь с телевидением. Кто-то стал журналистом, кто-то ведущим, режиссером или юристом. Чего в жизни хотят добиться дети телеканала Accent TV, мы решили узнать у самих малышей.



«Я бы хотел стать юристом или адвокатом. Я понимаю, что это очень важная профессия, полезная для очень многих. Еще мне очень нравится коллекционировать, изучать географию и путешествовать».



«Я хочу стать врачом, потому что хочу помогать людям и хочу, чтобы все были здоровы. Мне очень нравится в этот праздник помогать маме, папе и всей семье. Хочу, чтобы у членов моей семьи всегда было хорошее настроение и чтобы они не болели».



Пока одни мечтают стать врачами или юристами, другие хотят связать свою жизнь с творческими профессиями, например, стать художником.



«Я хочу стать художницей. Почему? потому что художники очень красиво рисуют, также, как и я. Я очень хочу нарисовать закат с улетающими птицами, и прыгающих дельфинов. Какая твоя самая заветная мечта? – хочу маленького рыжего котенка».



Самые маленькие пока умеют говорить и не могут сами рассказать – чего же они на самом деле хотят. Но мамы малышей уже думают о том, кем станут их дети, когда вырастут.



«Я думаю, что он вырастет творческой личностью, потому что он больше похож на меня, а наш папа отдает предпочтение цифрам. Сын у нас очень игривый, поэтому, я думаю, что творческая профессия подойдет ему больше всего».



РОДИКА КРАВЧЕНКО - ВЕДУЩАЯ ACCENT TV

«В твой день, мой мальчик, я прошу у бога всего самого лучшего для тебя! Я думаю, что эта просьба не только для моего ребенка, но и для всех детей во всем мире. Давайте будем лучш! И хотя бы в этот день мы сами станем немного детьми!».



Международный день защиты детей был учреждён в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. И сегодня это один из старейших и важнейших праздников.



Veronica Leșco, Victor Duduc și Victor Mogîldea pentru Accent TV.



Перевод – Лысикова