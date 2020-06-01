



Открылись рынки в Кишинёве и Бельцах. Сегодня с раннего утра продавцы готовились встречать первых покупателей: дезинфицировали поверхности, устанавливали дозаторы с антисептиком и раскладывали товар. Как начался первый рабочий день после долгого перерыва, узнали наши корреспонденты.



В соответствии с требованиями и рекомендациями Национальной Комиссии общественного здоровья: на входе проверяют температуру, обязательно наличие перчаток и масок, как у покупателей, так и у продавцов, необходимо соблюдать и социальную дистанцию. Но, уже в первые часы работы, на рынке наблюдалось столпотворение.



Предприниматели порядка 3 месяцев находились дома. Открытия рынков очень ждали – что и понятно, сбережения не бесконечны.



«Настроение супер, как будто впервые вышла на работу. Пока сидела дома, создалось впечатление, что была изолирована от всего».



«Продал батарейку, заработал первые 2 лея. Люди ещё не знают, что рынки открылись, первый день же, но я думаю, что всё будет хорошо».



«С маской и перчатками работаем, удобно или нет, носить их мы вынуждены».



Первые покупатели уже на рынке, куда традиционно приходят в поисках более приемлемых цен.



«Пришла прикупить несколько пучков лука, леуштяна. Хорошо, что рынок открылся, есть из чего выбирать. На прошлой неделе была в маркете, цены там оставляют желать лучшего».



«Сегодня первый день, как открылся рынок. Пришли посмотреть на цены и на товар».



«Смотрим по зарплате, поэтому и высматриваем лучшие цены. Но особо не отличаются, думаю, цены особо не изменятся».



Между тем, некоторые покупатели заметили, что цена на некоторые товары заметно выше, чем в магазине.



«Какую цену хотят, такую и ставят. На рынках ценообразование вообще не контролируется».

Столичные власти предупреждают: на территории рынков необходимо следовать утвержденным санитарным нормам. Нарушителей ждут санкции.



ИОН ПЫНТЯ, И.О. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА КИШИНЁВА



«В таких случаях мы вызовем полицию. Если речь идёт об экономическом агенте – мы можем вывести его торговую точку с рынка. Будем следить за ситуацией и за соблюдением санитарных мер. Между торговыми точками должна быть дистанция минимум в два метра».



Напомним, деятельность рынков в стране была приостановлена 13 марта в целях предупреждения распространения коронавируса нового типа. С 11 мая была разрешена деятельность рынков во всех городах Молдовы, кроме Кишинёва и Бельц. Здесь рынки возобновили свою работу с 1 июня.