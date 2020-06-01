



Сегодня они строгие, амбициозные и решительные. Сейчас они решают проблемы на уровне страны, а не так давно они дергали девочек за косички. Да, политики тоже были детьми. Съемочная группа нашего телеканала пообщалась с депутатами, министрами и узнала, какими же они были в детстве, чем интересовались и чем жили. О детских секретах взрослых политиков – в нашем следующем материале.



У Иона Кику было счастливое детство, о котором он до сих пор вспоминает с радостью. Оказывается, будущий глава правительства очень любил играть в хоккей и дергать девочек за косички.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Я был счастливым ребенком. Безусловно, это была заслуга моих родителей, но и системы образования того периода, потому что тогда о детях заботились не только родители, но и школа, и государство. Мне кажется, я был «спокойным» мальчиком, непоседливым, как и все дети. То, что моя фотография всегда висела на доске почета, не мешало мне иногда бить окна, дергать девочек за косички и устраивать мелкие шалости. Особенно я любил зимой лужайку, куда я выходил играть в хоккей, и домой я возвращался абсолютно мокрым, потому что зимы тогда были снежными, такими как их описывал Ион Крянгэ. Знал я и черешневые сады, правда, что тогда конопли там не было».



Будущему генеральному примару Кишинева тоже не чужды были детские шалости. Иону Чебану, который почти все лето напролет проводил в Сороках у бабушки с дедушкой, очень нравилось прятать дедушкину шляпу. Однако эта забава не помешали крепкой дружбе дедушки и внука.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Лето я проводил у бабушки с дедушкой в Сороках, иногда мы ходили с дедушкой на пастбище, и каждый раз я прятал его шляпу, и тогда начиналось самое интересное приключение – ее поиск и последующий допрос. Это было очень весело. Я хочу всем детям пожелать здоровья, быть послушными, счастливыми и жить полной жизнью».



Сегодня Павел Войку возглавляет Министерство внутренних дел, руководит всеми служителями закона, а будучи мальчишкой в будущем он видел себя футболистом. Министр говорит, что у него было счастливое детство, проведенное с любимыми братьями и сестрой.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Мы остались дома одни, а какие дети не любят погонять мяч, когда есть время и прекрасная погода? Так случилось, что мой старший брат разбил окно в доме. Он попросил меня поклясться, что мы не расскажем родителям о том, кто разбил окно. Родители все же решили выведать тайну: мама общалась с братом, а папа – со мной. И я тогда сказал папе, что не могу ему рассказать, кто разбил окно, потому что поклялся брату, что не предам его».



Вчерашние дети сегодня стали политиками, но до сих пор помнят свои детские проказы. Чтобы не забыть о своих шалостях, и чтобы другие дети смогли извлечь из них полезные уроки, депутат Владимир Боля, например, запечатлел их в собственной книге.



ВЛАДИМИР БОЛЯ – ДЕПУТАТ ОТ ПДС

«Мне было лет 5-6 тогда. Наше село находилось в низине, и с холмов стекала вода в село, и когда шел дождь, дороги становились непроходимыми. Тогда мы с братом и с нашим соседом решили построить плотину. Мы сняли дверь с туалета, и создали импровизированную дамбу, чтобы защитить главные улицы нашего села».



Под занавес, мы попросили героев нашего сюжета поздравить героев этого дня. Практически все пожелали, чтобы дети были здоровы и счастливы.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Хочу, чтобы все дети были счастливы, чтобы у всех детей были и папа, и мама, чтобы они почувствовали всю сладость детства, потому что, к сожалению, не у всех детей есть полная семья – не только у нас, но и везде. Мой призыв к детям – учитесь, как можно больше, потому что учение делает тебя сильнее. Не курение и районные игры, а книга, искусство и спорт – вот ключ к успеху».



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Мы должны вложить все самое лучшее в наших детей. Хочу пожелать вам здоровья, хочу, чтобы этот непростой период жизни вы использовали на полную, потому что это время вы проводите вместе с родителями и близкими вам людьми. И больше читайте».



ВЛАДИМИР БОЛЯ – ДЕПУТАТ ОТ ПДС

«От души желаю вам лучшего будущего. В качестве политика, я приложу все усилия для того, чтобы ваша жизнь стала лучше».



Мы обратились ко многим политикам и общественным деятелям, но их плотный график не позволил уделить нам время. Тем не менее, мы уверены, что у каждого из них было счастливое детство, о котором они вспоминают с радостью.