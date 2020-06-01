



Сегодня поступило сообщение о бомбе в здании посольства России в Кишинёве. Сразу же территория вокруг посольства была оцеплена карабинерами и сотрудниками Bomбteh, а весь персонал дипмиссии был эвакуирован.



После тщательной проверки сотрудники полиции вынесли подозрительную сумку зелёного цвета, погрузили ее в автомобиль и увезли, не дав комментариев прессе.



«Вся информация в пресс-службе».



Подозрительный объект был обнаружен на территории посольства РФ, и был доставлен в криминалистическую лабораторию. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в результате произведённой проверки взрывчатка обнаружена не была. Полиция устанавливает личность звонившего, чтобы привлечь его к ответственности согласно действующему законодательству. В своем сообщении для прессы, Посольство РФ в Молдове отметило «высокий профессионализм и незамедлительную реакцию молдавской стороны», уточнив, что охрана Посольства была усилена, а прилегающая территория - внимательно обследована на наличие взрывоопасных предметов. В то же время, российские дипломаты сообщают, что продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей. По данным статистики, в течение 2020 года, операторами службы 112 было зарегистрировано 5 ложных сообщений о минировании зданий.