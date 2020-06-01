



В Молдове библиотеки и музеи вновь открыты для посетителей, но без возможности организации массовых культурных мероприятий и при обеспечении соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. О том, как проходит первый дне работы культурно-образовательных учреждений, расскажет Илона Ведрашко.



Библиотеки и музеи столицы сегодня с воодушевлением снова открыли свои двери посетителям.



Мариана Василаки, пресс-секретарь Национального Музея истории Молдовы

«В период пандемии наши коллеги не прекращали работать. В специальном режиме они заканчивали работу над новыми экспозициями. И теперь мы встречаем гостей с тремя новыми выставками».



Одна из новых экспозиций – архив фотографа-любителя Захария Кушнира, запечатлевшего портреты жителей северных молдавских сёл в период 50-х — 70-х годов прошлого века. Фотографии три года назад были найдены одним из студентов Академии Искусств. В полуразрушенном доме, на чердаке под сеном его ждало настоящее сокровище — чемодан с негативами. Так началась история воссоздания архива фотографа Захария Кушнира.



«Сейчас эта экспозиция из 30 фотографий находится в Национальном музее Молдовы. Его историю можно прочитать на нашем стенде. Выставка в портере нашего музея продлится еще две недели».



«Мы пришли в музей, потому что не виделись три месяца».



«Сидеть дома совсем не интересно, поэтому мы с подругой решили прийти в музей истории. Здесь намного интереснее, тем более больше выйти не куда».



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Если в музее произведения искусства трогать запрещено, то в библиотеке наоборот, литературные произведения трогать нужно. Поэтому и меры предосторожности в два раза строже. Обязательное ношение масок, дистанция между читателями в полтора метра, и, конечно же, дезинфекция каждой книги».



Елена Пантелей, директор национальной библиотеки

«К открытию 1 июня мы готовились почти два месяца. За это время мы готовили условия, чтобы соблюсти все эпидемиологические требования. На дом книги из Национальной библиотеки выдаются в полиэтиленовом пакете, и так же возвращаются обратно. После возвращения книгу помещают в специальный кабинет на так называемый карантин. Там они находятся от 72 часов до 5 дней».



Минздрав нашей страны опубликовал правила посещения библиотек и музеев после 1 июня: социальная дистанция между людьми, в читальных залах между посетителями должно быть обеспечено расстояние в 2 метра, доступ в библиотеки и музеи будет разрешен ограниченному количеству лиц, персонал библиотек и музеев должен быть обеспечен перчатками и масками. Температуру каждого посетителя проверят при входе в учреждения. Также, при входе, в библиотеки и музеи должны быть установлены дезинфицирующие средства, а через каждые 2 часа должно происходить проветривание помещений и дезинфекция поверхностей. Илона Ведрашко, Евгений Гуменюк, Accent TV.