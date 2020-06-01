



Несчастный случай, произошедшей на прошлой неделе в Хынчештах, снова привлёк внимание к инфраструктурным проблемам. 90% населенных пунктов нашей страны живут без канализации, люди вынуждены пользоваться туалетами, обустроенными во дворе домов.



По данным официальной статистики, канализация проведена только в около 8% населенных пунктов страны. Самая благополучная ситуация – в муниципии Кишинев, здесь 71% жилья подключен к канализации. Хуже всего обстоят дела на юге и на севере Молдовы, там этот показатель составляет 5,4% и 4,7%, соответственно. В сёлах эту проблему решают сегодня также, как и много лет назад



«-У нас в саду, а у каждого человека в своем доме.

- и как вы содержите туалеты? Как чистите?

- звоним в район, приезжают люди и чистят. Потом мы оплачиваем их услуги».



«У меня туалет в доме, но используем туалет и во дворе, как у всех в селе. Но должна быть какая-то программа, чтобы туалеты были у всех».



Люди уверены, что единственная возможность избежать трагедий, подобной той, что произошла с 6-летним мальчиком из Хынчешт, это строительство канализационных и очистных систем там, где они отсутствуют.



«Канализация должны быть во всем городе, а для социально-уязвимых семей подключение должно быть бесплатным».



«У нас должны быть водопровод и канализация, как во всем мире».



Случай в Хынчештах, когда 6-летний мальчик умер, захлебнулся в дворовом туалетеа, к сожалению, не первый в нашей стране. В 2018 году, в Сынжерей Ной 8-летний ребенок умер, после того, как упал в туалет, также во дворе дома. В этот момент, мама с бабушкой находились в доме. Стоит отметить, что и в соседней Румынии ситуация не намного лучше. Согласно одному из исследований, Румыния занимает последнее место в Европе по наличию туалетов, подключенных к системе канализации. Таким образом, порядка 29% жителей Румынии пользуются импровизированными клозетами. Лучше всего с доступом к канализации и оборудованным туалетом в Люксембурге, Испани и Германии.