



Попытки оппозиционных политиков вынудить парламент проголосовать за Закон о НКО в его нынешней редакции – это целенаправленный план по уничтожению Молдовы как государства. В этом уверен премьер-министр страны Ион Кику, он уточнил, что власти готовы к утверждению этого документа, но с включением в него определенных поправок.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Хотелось бы отК, которые, якобы пытаются помочь стране, а на деле, преследуют единственную цель – разрушить страну. Мы не против нового Закона о НКО, это необходимый закон, но в нынешней его редакции, принятой в первом чтении в 2018 году, неприемлем, потому что, в общих чертах, этот закон направлен на потерю независимости Молдовы. Политическая деятельность будет открыто финансироваться из-за рубежа».



Кику подчеркнул, что Молдова, как и любое другое государство, должна контролировать внутреннюю политическую деятельность и выразил надежду на то, что политический класс проявит зрелость, и проголосует в парламенте страны за поправки, утвержденные профильной парламентской комиссией на прошлой неделе. Стоит отметить, что ранее, президент Игорь Додон заявил, что не промульгирует Закон о НКО в его нынешней редакции, потому что документ противоречит национальным интересам Молдовы. Кроме того, ранее, риски принятия этого закона для страны, были озвучены и Национальным антикоррупционным центром.