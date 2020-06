Piețele din municipiile Bălți și Chișinău s-au redeschis astăzi, iar comercianții și-au aranjat dis-de-dimineață produsele pe rafturi. Pentru a evita o eventuală explozie de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, administrațiile unităților comerciale au impus măsuri stricte de protecție.



VERA CIOCAN, REPORTER ACCENT TV

La intrare, angajații întreprinderii municipale au grijă să măsoare temperatura tuturor vizitatorilor. De asemenea, fiecare tarabă este dotată cu dezinfectant, iar fiecare cumpărător sau angajat este obligat să poarte mănuși și mască de protecție. Cu toate acestea, în unele cazuri lumea care vine să facă cumpături, cam uită să păstreze distanța socială.



După o perioadă de aproape trei luni în care au stat în regim de autoizolare, vânzătorii din Piața Centrală au ieșit la muncă.



Ca prima zi de lucru, am o dispoziție super. Perioada în care am stat acasă, am avut impresia că am fost izolată de tot.



Am vândut o baterie, iată am focut doi lei. Din prima zi, lumea nu știe că s-o deschis piețele, dar eu cred că va fi totul bine.



Este comod sau nu, vom fi nevoiți să o purtăm.



Unele persoane au așteptat redeschiderea piețelor pentru a procura produse proaspete la prețuri accesibile.



Să cumpăr niște legături de leuștean, ceapă. Bine că s-a deschis piața, ai de unde alege.



Prima zi s-a deschis piața. Am venit să vedem ce prețuri, ce mai aduce.



Ne uităm prețurile, ne uităm ce să cumpărăm după salariu. Sunt tot aceleași prețuri, alte prețuri nu o să mai fie.



Cu toate acestea, unii cumpărători au observat că la unele produse prețurile sunt cam mari.



Cât vor atât pun prețul. Nu se controlează nimic în piață prețurile



Persoanele care vor intra pe teritoriul pieței și nu vor respecta normele impuse de autorități riscă să fie sancționate.



Ion Pîntea, director interimar „Piața Centrală”

Evident, noi putem să chemăm poliția dacă nu se respectă. Totodată, putem să evacuăm agentul economic. Vom monitoriza și vom regula în așa fel ca să respecte distanța între locurile de comerț de minim doi metri.



Reamintim că activitatea Pieței Centrale a fost sistată în data de 13 martie, în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului de tip nou.