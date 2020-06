Sunt duri, cu ambiții și putere de decizie. Acum rezolvă probleme la nivel de țară, însă cu mulți ani în urmă trăgeau fetele de cosițe. Da, au fost copii și politicienii. Echipa Accent TV i-a descusut de secrete și astăzi de Ziua Internațională a Copiilor a aflat cum a fost copilăria deputaților, miniștrilor, edilului capitalei sau chiar a premierului țării. Vă invit să urmărim un reportaj despre copiii de odinioară.



A avut o copilărie fericită, petrecută undeva prin Codrii Pîrjolteniului. Cu drag și emoții își aduce aminte de acea perioadă, premierul Ion Chicu. Locul pe care și l-a întipărit adânc în suflet este șesul pe care, împreună cu copiii satului, jucau hochei.



Eu am fost un copil fericit, a fost bineînțeles și efortul părinților mei dar și a sistemului de educație de atunci, fiindcă copiii erau nu doar în grija părinților dar și a școlii, a statului. Am fost cred eu un băiețel cumințel, deși poznaș ca și orice alt copil. Faptul că eram mereu pe tabla de onoare a școlii nu-mi încurca să mai stric câte un geam, să mai trag fetele de cosițe dar am făcut multe pozne mai ales că activitățile erau foarte extinse

Mai ales iarna preferam așa numitul șes, unde ieșeam și jucam hochei, deseori ajungeam acasă uzi până la piele pentru că ne mai scufundam dar și iernile erau asemenea celor descrise de Ion Creangă. Știam și livezile de cireși, e adevărat cânepă nu era pe atunci



Iar edilul capitalei ascundea pălăria bunicului. Era șotia sa preferată. Așa cum aproape toate verile și le petrecea la bunici, la Soroca, edilul capitalei a devenit ”camaradul” bătrânului când mergeau cu cireada la pășune.



Verile le petreceam la bunici, la Soroca și pe timpuri mergeam cu cireada cu bunicul, hazliu era că de fiecare dată îi ascundeam pălăria și de aici pornea aventura cea mare de-a căutatul, interogatoriul de fapt era foarte vesel și nostim

Vreau să fie toți sănătoși, să asculte de părinți, să-i bucure și să trăiască din plin



Ministrul Afacerilor Interne este acum șeful oamenilor legii deși în copilărie îi plăcea s-o facă pe fotbalistul. A avut o copilărie frumoasă, spune Pavel Voicu și cu drag își amintește acea perioadă petrecută alături de cei doi frați și sora sa.



Am rămas singuri acasă, dar ce copii nu-și doresc mingea atunci când este timp frumos afară. S-a întâmplat că fratele mai mare a stricat un geam de la casă. Fratele ne-a îndemnat să jurăm că nu spunem părinților cine a stricat geamul, așa și am făcut. Părinții au hotărât să afle cine se face vinovat, mama l-a luat pe frate, iar tata pe mine. Și eu i-am spus tatei, nu pot să-ți spun cine a stricat geamul fiindcă i-am jurat fratelui că n-o să-l pârăsc.



Copiii de odinioară au devenit ulterior și deputați, deși poznele din copilărie nu se uită atât de ușor. Ca să înveșnicească acele amintiri, deputatul PAS, Vladimir Bolea spre exemplu, și-a depănat amintirile din copilărie într-o carte.



Probabil aveam vreo 5 sau 6 anișori, satul nostru se afla în stepă și de pe dealuri venea apa în sat și atunci când ploua drumurile deveneau impracticabile și ne-am gândit că ar fi bine să facem o plută. Am scos ușa de la wc și împreună cu fratele și vecinul meu am construit o plută ca să plutim dea-lungul străzii principale din satul nostru



Iar pe final, i-am rugat pe protagoniștii noștri să le ureze ceva copiilor lumii. Aproape toți își doresc copii sănătoși și fericiți.



Vreau ca toți copiii să fie fericiți, vreau ca toți copiii să aibă tată, mamă să simte acea dulceață, fericire a copilăriei din păcate nu toți copiii au această fericire și la noi în țară și peste tot Îndemnul meu către copii este să învețe cât mai mult, aceasta te face cel mai tare, nu fumatul sau alte acțiuni din cartier. Cartea, arta, sportul este rețeta succesului în viață



Trebuie să investim tot ce-i mai bun în copii noștri. Vă doresc sănătate, vă doresc să savurați această perioadă a vieții pentru că beneficiați de cel mai bun dar al vieții, timpul, de aceea petreceți-l cu părinții, cu cei dragi. Citiți mai multe cărți.



Eu vă doresc din suflet să aveți un viitor frumos. În calitate de politician voi depune toate eforturile ca să vă fac viața frumoasă



Le-am scris tuturor deputaților, miniștrilor și altor figuri importante, doar că agenda încărcată nu le-a permis să depene amintiri din copilărie. Chiar și așa suntem siguri că fiecare din ei își amintește cu drag și nostalgie acele vremuri.