Astăzi, avem minunata ocazie de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria. Echipa Accent TV a realizat un reportaj special, în cadrul căruia a întrebat copiii angajaților postului nostru de televiziune ce semnifică pentru ei ziua de 1 iunie și ce-și doresc să devină atunci când vor crește mari. Am aflat că au visuri mărețe și își doresc să să fie fericiți alături de părinții lor.



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV

Prima zi a lunii de vară aduce multe zâmbete, bucurie și speranță în sufletele celor mici. De ziua lor toți copiii merită o atenție deosebită pentru a ști că au anumite drepturi și că sunt importanți. Astfel, fiecare copil are dreptul la viață, educație, opinie, odihnă, joacă și la o viață decentă.



Ziua Internaţională a Copilului este cea în care adulții pot să revină la momentele tandre ale copilăriei, alături de generaţia în creştere. Fiecare trebuie să înțeleagă că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia maturilor nu doar o zi din an, ci zilnic, oră cu oră, minut cu minut. Am încercat să aflăm cum văd copiii ziua de 1 iunie.



Întâi iunie este multă sărbătoare, bucurie, primesc multe cadouri de la bunici, părinți, mătușe. Și sărbătoresc cu toată familia.



Pentru mine, 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului semnifică bunătate, sărbătoare. Doresc să sărbătoresc acasă, împreună cu familia, cu persoanele dragi, să mănânc tort.



Pentru mine, Ziua Copilului este ziua în care sărbătorim finalizarea anului de studii. Ne amintim de faptul că încă suntem copii, chiar dacă suntem deja adolescenți, discutăm despre reușitele scolare de la final de an și ceea ce trebuie să mai îmbunătățim.



Mulți dintre părinții și rudele lor au devenit jurnaliști, regizori, prezentatori editori imagine sau juriști. Dar, ce-și doresc copiii angajaților postului de televiziune Accent TV când vor crește mari, am decis să aflăm chiar de la ei.



Doresc să devin jurist sau avocat. Eu înțeleg că este o profesie foarte importantă, utilă pentru mulți oameni. De asemenea, îmi place mult să colecționez , îmi place geografia și să călătoresc.



Doresc să devin medic, deoarece vreau să ajut oamenilor și ca ei să fie sănătoși. Îmi place foarte mult ca de Ziua Copilului să îi ajut mamei, lui tăticu și întregii familii. Doresc la toată familia mea să aibă bună dispoziție. Și niciodată să nu sufere de boli.



Și dacă unii visează să devină avocați sau medici, alții se văd pictori.



Doresc să devin pictoriță. De ce? – Deoarece pictorii desenează foarte frumos și eu la fel. Doresc foarte mult să desenez un apus cu păsări zburătoare și delfini care sar. –Care visul tău cel mai mare? – Doresc un motănel micuț roșcat.



Alții, deocamdată, nu știu să vorbească, iar părinții lor spun că analizându-le abilitățile pe care le au, intuiesc ce profesie li s-ar potrivi cel mai bine.



RODICA CRAVCENCO, PREZENTATOARE ACCENT TV

Eu cred că el mai mult și-ar dori să devină artist sau ceva de genul, pentru că el e mai mult în partea mamei, pentru că tata la noi este cu cifrele. El la noi e atât de jucăuș și cred că partea artistică i-ar veni ca o mănușă.



Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, părinții și rudele micilor eroi au transmis un mesaj de felicitare tuturor copiilor lumii.



ILONA VEDRAȘCO, REPORTER ACCENT TV

Fratelui meu și tuturor copiilor de pe planetă, vreau să le doresc numai bine și multă fericire. Sper ca ei să nu știe de lacrimi, durere, chiar dacă vedem care este situația în țară. Și fie ca tânăra generație să dispună de multe perspective și să aibă parte de un viitor prosper în țara noastră.



RODICA CRAVCENCO, PREZENTATOARE ACCENT TV

De ziua ta, copilul meu, mă rog la bunul Dumnezeu să-ți dea tot binele din lume și-n minte numai gânduri bune! Cred că acest catren este binevenit nu doar pentru copilul meu în acest caz, ci pentru toți copiii lumii, care astăzi își sărbătoresc ziua lor. Haideți să fim mai buni și măcar astăzi să fim și noi în suflet copii.



Ziua Internațională a Copilului a fost proclamată în 1925, de Conferinţa Mondială pentru Bunăstarea Copiilor, iar în 1954 a fost declarată Ziua Universală a Copilului. Tot în acel an, 1954, UNICEF a emis o recomandare care prevedea ca fiecare stat să sărbătorească "Ziua Copilului". Ziua Internațională a Copilului este marcată în 50 de țări din lume. Menționăm că, în acest an, ziua de 1 iunie este declarată zi lucrătoare.

Veronica Leșco, Victor Duduc și Victor Mogîldea pentru Accent TV.