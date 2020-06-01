Игорь Додон пригласил в президентский дворец столичную семью Черненко, в которой четверо детей растут без матери. Глава семьи - Владимир, рассказал, что после ухода из жизни супруги Марины, он воспитывает 11-летнего Константина, 10-летнею Михаэлу и близнецов Илинку и Матея, которым недавно исполнилось 4 года.



Всем им президент подарил игрушки и книги. В Международный день защиты детей Игорь Додон также запустил кампанию по сбору средств на покупку дома для этой семьи, призвав людей, которые хотят сделать доброе дело и оказать финансовую поддержку этой семье, сделать пожертвования.



