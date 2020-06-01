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В Международный день защиты детей президент Игорь Додон поддержал столичную семью (ВИДЕО)


Игорь Додон пригласил в президентский дворец столичную семью Черненко, в которой четверо детей растут без матери. Глава семьи - Владимир, рассказал, что после ухода из жизни супруги Марины, он воспитывает 11-летнего Константина, 10-летнею Михаэлу и близнецов Илинку и Матея, которым недавно исполнилось 4 года.

Всем им президент подарил игрушки и книги. В Международный день защиты детей Игорь Додон также запустил кампанию по сбору средств на покупку дома для этой семьи, призвав людей, которые хотят сделать доброе дело и оказать финансовую поддержку этой семье, сделать пожертвования.



Опубликовано: 16:43 01/06/2020

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