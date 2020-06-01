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Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка
 

Прокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества Плахотнюка


Антикоррупционная прокуратура обжаловала судебное решение, на основании которого было отказано в 5 из 6 случаев ходатайств об аресте имущества Плахотнюка. Апелляционный суд Кишинева назначит дату рассмотрения ходатайства Антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в минувшую пятницу суд высказался положительно только по одному из шести ходатайств прокуроров, распорядившись об аресте 10 объектов недвижимости – 6 квартир и 4 нежилых помещений в Молдове на общую сумму в 33 млн. леев. Остальные 5 ходатайств с требованием об аресте вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и яхты (зарегистрированной в Швейцарии) на общую стоимость 7,7 млн. евро, удовлетворены не были.

- Прокуроры представили достаточно доказательств, подтвержденных документально Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, которые демонстрируют, что конечным собственником является обвиняемый, даже несмотря на то, что оно зарегистрировано на третьих лиц. Согласно прокурорам, движимое и недвижимое имущество связано с деньгами, похищенными из банковской системы. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, прокуроры настаивают на аресте собственности в стране и за рубежом, - сообщили в Генеральной прокуратуре РМ.

Напомним, что Влад Плахотнюк объявлен в розыск. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.


Опубликовано: 15:42 01/06/2020

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