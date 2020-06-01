Проблемы жителей сел Моловата Ноуэ, Васильевка, Кочиеры и Роги будут обсуждены на самом высоком уровне. Села Моловата Ноуэ, Васильевка, Кочиеры и Роги Дубоссарского района, расположенные на левом берегу Днестра, оказались практически отрезанными от остальной территории Молдовы. Это произошло после того, как тираспольская администрация продлила до 15 июня чрезвычайное положение.



Жители сёл вынуждены пользоваться паромом через Днестр, поскольку автомобильная дорога, связывающая эти четыре населенных пункта с правым берегом, проходит через участок приднестровской территории и в настоящий момент заблокирована приднестровскими структурами. Паром не справляется с потоком автотранспорта, в результате чего люди вынуждены занимать очередь к парому с глубокой ночи. Эти проблемы обсуждались главой государства Игорем Додоном с председателем района Григорием Филиповым.



„Сообщил господину Филиппову о том, что намерен обсудить данную ситуацию с руководством Приднестровья для поиска решений по упрощению пассажирского сообщения с сёлами Дубоссарского района, - сказал Игорь Додон.



Во время встречи были затронуты и темы социально-экономического развития региона, в том числе, ремонт дорог.



