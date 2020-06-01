Случай с провалившимся после дождя тротуаром по улице Николая Тестемицану обсуждался на сегодняшнем заседании муниципальных служб примарии Кишинева. Генеральный примар Ион Чебан выразил свое возмущение плохим качеством выполненных работ, в результате которых страдают простые граждане.



– Предоставьте мне отчет о том, кто там выполнял работы. У нас не так много денег, чтобы делать что-то дважды. Сегодня до конца дня должен быть отчет по этому вопросу, – потребовал глава столицы у ответственных лиц.



Стоит отметить, что ранее Ион Чебан распорядился оштрафовать человека, который разрезал новый асфальт на тротуаре по улице Колумна для установки газовой трубы. Кроме того, физическое лицо обязали выполнить последующее асфальтирование.