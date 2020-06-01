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Генпримар столицы потребовал провести инвентаризацию муниципальных зданий


Примария Кишинева инициирует инвентаризацию муниципальных зданий, чтобы узнать, в каком состоянии они находятся и как ими управляют.

Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан на заседании оперативных служб примарии.

Он отметил, что в муниципии много заброшенных зданий, но о судьбе и состоянии многих из них примария не знает, и это необходимо исправить.

– Я хочу точно знать, где находится муниципальная недвижимость и какие здания мы можем реабилитировать. У меня сложилось впечатление, что кто-то намеренно допустил обветшание зданий, чтобы впоследствии передать их в собственность других лиц. Этого допускать нельзя. В этой сфере должна быть ясность, необходимо понять, какие здания мы можем отдать в аренду, а какие – распределить между нашими учреждениями, – заявил Чебан.

Вице-примар Инга Ионесий предположила, что с составлением отчета могут возникнуть трудности, так как все сотрудники Главного управления экономики и финансов находятся на карантине в связи с выявлением в их рядах больного коронавирусом. В ответ генпримар заметил, что они могут работать из дома.

Ион Чебан попросил Ионесий представить отчет по данному вопросу в течение 10 дней.


Опубликовано: 12:23 01/06/2020

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