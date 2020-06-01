За минувшие сутки еще 41 пациент с диагностированным ранее COVID-19 был выписан из больниц страны. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Молдове достигло 4622 человек.



Между тем, общее число инфицированных составило 8251.



С начала эпидемии скончались 298 человек.