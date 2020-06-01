Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
 

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 4622 человек


За минувшие сутки еще 41 пациент с диагностированным ранее COVID-19 был выписан из больниц страны. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Молдове достигло 4622 человек.

Между тем, общее число инфицированных составило 8251.

С начала эпидемии скончались 298 человек.


Опубликовано: 11:56 01/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • COVID-19: Число выздоровевших достигло 3802 человек
  • COVID-19: За последние сутки еще 121 пациент был выписан из больниц
  • COVID-19: Число полностью выздоровевших достигло 2228 человек
  • COVID-19: Число выздоровевших достигло 505 человек
  • Число жертв коронавируса достигло 43 человек







    • Все новости

    Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
    Генпримар столицы Ион Чебан возмущен качеством ремонта тротуара по ул. Тестемицану: Жду отчёт до сегодняшнего вечера
    Генпримар столицы потребовал провести инвентаризацию муниципальных зданий
    Число выздоровевших от COVID-19 достигло 4622 человек
    Обращение Зинаиды Гречаный по случаю Международного дня защиты детей
    Ион Чебан: Мы предложим Нацкомиссии пересмотреть меры по ограничению движения транспорта в выходные
    Первые платные парковки в центре Кишинева могут появиться уже через год
    Сегодня вход в зоопарк для детей будет бесплатным
    Генпримар о работе столичных рынков: Несоблюдение правил повлечет за собой штраф
    Ион Чебан по случаю Международного дня защиты детей: Мы были и остаёмся детьми
    Валерий Демидецкий: Одна из главных заслуг Игоря Додона в том, что он переиграл Плахотнюка
    В коалиции ПСРМ-ДПМ могло бы быть 58 депутатов
    Игорь Додон: Пенсии и зарплаты будут выплачены в срок
    ​​1 июня в Молдове отмечают Международный день защиты детей
    Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы
    Президент Игорь Додон окажет содействие в решении проблем Тараклийского района
    Общественный транспорт не будет работать в выходные дни до конца июня
    Срочно! 171 новый случай заражения COVID-19
    Торговые центры возобновят свою деятельность с 8 июня
    ПДС поддержала инициативу президента Игоря Додона об удвоении зарплат медицинским работникам
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV