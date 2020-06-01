«В Международный день защиты детей я обращаюсь с самыми наилучшими пожеланиями ко всем детям в нашей стране.



В 2020 году все по-другому, дорогие дети, в том числе и это новое лето. Возможно, это самые ожидаемые каникулы, которые когда-либо у вас были. Живите счастливо и набирайтесь сил, энергии и прекрасных воспоминаний!



Я обращаюсь к родителям и бабушкам с дедушками с призывом лучше заботиться о детях во время каникул. Изоляция дома, отсутствие непосредственного общения с друзьями, особый режим учебного процесса – все это было сложным испытанием для детей и подростков во время пандемии. Теперь, как никогда, им нужно больше вашего понимания, сочувствия, примирения и любви. Пользуйтесь любой возможностью для этого!



Все обязательства государственных органов в отношении детей сводятся к одному - гарантировать им счастливое детство. Поэтому, как председатель парламента, я буду настаивать на том, чтобы права детей оставались приоритетной темой в повестке дня законодательного собрания Республики Молдова», - говорится в обращении Зинаиды Гречаный.