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Обращение Зинаиды Гречаный по случаю Международного дня защиты детей


«В Международный день защиты детей я обращаюсь с самыми наилучшими пожеланиями ко всем детям в нашей стране.

В 2020 году все по-другому, дорогие дети, в том числе и это новое лето. Возможно, это самые ожидаемые каникулы, которые когда-либо у вас были. Живите счастливо и набирайтесь сил, энергии и прекрасных воспоминаний!

Я обращаюсь к родителям и бабушкам с дедушками с призывом лучше заботиться о детях во время каникул. Изоляция дома, отсутствие непосредственного общения с друзьями, особый режим учебного процесса – все это было сложным испытанием для детей и подростков во время пандемии. Теперь, как никогда, им нужно больше вашего понимания, сочувствия, примирения и любви. Пользуйтесь любой возможностью для этого!

Все обязательства государственных органов в отношении детей сводятся к одному - гарантировать им счастливое детство. Поэтому, как председатель парламента, я буду настаивать на том, чтобы права детей оставались приоритетной темой в повестке дня законодательного собрания Республики Молдова», - говорится в обращении Зинаиды Гречаный.


Опубликовано: 11:43 01/06/2020

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