Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан по традиции представил отчет о проделанной работе примарии. Одной из затронутых тем стала приостановка движения общественного транспорта в выходные дни в муниципии в течение июня.



Чеьан отметил, что предложит Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья пересмотреть некоторые меры, в связи с тем, что примария получает много обращений от граждан запустить троллейбусы и автобусы в выходные дни.



– Мы выйдем с этими предложениями на уровень Национальной комиссии. Возможно, некоторые меры можно пересмотреть с сокращенным графиком или частичными запретами, как мы уже привыкли, утром и вечером. Также обратимся с подобными предложениями к Национальной комиссии в отношении организации транспорта в поминальные дни с пояснениями, каким образом будут добираться люди до столичных кладбищ, – уточнил Ион Чебан.



Напомним, что из-за эпидемии коронавируса дни поминовения успопших перенесены на 6-8 июня.