Платные парковки в центре Кишинева могут появиться уже через год. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.



Он рассказал, что концепция расположения парковок уже опубликована, и на данный момент находится на этапе обсуждения.



– Думаю, в центре города у нас должно быть много платных парковок. Необходимо отучать людей парковаться в центре без острой необходимости. Это облегчит движение и благоприятно повлияет на экологию. Платные парковки будут расположены на смежных улицах. После утверждения концепции будем решать вопрос с финансированием проекта, – отметил Чебан.



При этом примар подчеркнул, что обустройство парковок будет идти параллельно с развитием системы общественного транспорта и введением системы электронной оплаты проезда в нем.



– Мы не можем обустраивать парковки там, где нам вздумается. Должны высказаться урбанисты, эксперты в этой области. На данный момент мы ведем с ними консультации. Когда проект будет одобрен, то, думаю, в течение года в центре столицы платные парковки появятся, – заявил Чебан.



Напомним, на прошлой неделе Муниципальный совет Кишинева создал рабочую группу по разработке концепции платных паркингов и парковочных мест в столице.