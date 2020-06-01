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Первые платные парковки в центре Кишинева могут появиться уже через год


Платные парковки в центре Кишинева могут появиться уже через год. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он рассказал, что концепция расположения парковок уже опубликована, и на данный момент находится на этапе обсуждения.

– Думаю, в центре города у нас должно быть много платных парковок. Необходимо отучать людей парковаться в центре без острой необходимости. Это облегчит движение и благоприятно повлияет на экологию. Платные парковки будут расположены на смежных улицах. После утверждения концепции будем решать вопрос с финансированием проекта, – отметил Чебан.

При этом примар подчеркнул, что обустройство парковок будет идти параллельно с развитием системы общественного транспорта и введением системы электронной оплаты проезда в нем.

– Мы не можем обустраивать парковки там, где нам вздумается. Должны высказаться урбанисты, эксперты в этой области. На данный момент мы ведем с ними консультации. Когда проект будет одобрен, то, думаю, в течение года в центре столицы платные парковки появятся, – заявил Чебан.

Напомним, на прошлой неделе Муниципальный совет Кишинева создал рабочую группу по разработке концепции платных паркингов и парковочных мест в столице.


Опубликовано: 11:16 01/06/2020

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