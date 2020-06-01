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Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
 

Сегодня вход в зоопарк для детей будет бесплатным


Сегодня 1 июня в Международный день защиты детей столичный зоопарк открывает свои двери. Об этом заявил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

По его словам, вход для детей будет бесплатным.

– Сегодня в 13:00 зоопарк откроет свои двери. Для детей вход свободный. Ожидается много сюрпризов: это новые обустроенные зоны для двух медведей и большой вольер для волков. Я также отправлюсь туда, чтобы убедиться, что все готово к открытию. Все правила и рекомендации по-прежнему необходимо соблюдать. Мы хотим, чтобы все шло хорошо, чтобы здоровье посетителей или обслуживающего персонала не подвергалось опасности. Но зоопарк ждет вас и скучает по посетителям, – сказал Ион Чебан.


Опубликовано: 11:14 01/06/2020

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