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Генпримар о работе столичных рынков: Несоблюдение правил повлечет за собой штраф


Правила по работе рынков, введенные Чрезвычайной комиссией общественного здоровья Кишинева, касаются как администрации, так и продавцов с покупателями, и обязательны к исполнению.

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что с целью контроля над соблюдением этих норм будут проводиться внезапные проверки.

– Нарушители будут строго наказаны. С теми, кто работают на Центральном рынке, с экономическими агентами были проведены беседы, они заверили нас, что все требования будут соблюдаться. На этом рынке риск заражения особенно высок, – заметил примар.

Чебан также заявил, что строго запрещена торговля вокруг рынков, – она должна вестись исключительно на территории рынков и только в местах, где это позволено.

Напомним, с сегодняшнего дня рынкам Кишинева разрешено возобновить работу. В этой связи Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия разработала перечень мер по защите от заражения коронавирусом.


Опубликовано: 11:13 01/06/2020

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