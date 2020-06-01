Правила по работе рынков, введенные Чрезвычайной комиссией общественного здоровья Кишинева, касаются как администрации, так и продавцов с покупателями, и обязательны к исполнению.



Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что с целью контроля над соблюдением этих норм будут проводиться внезапные проверки.



– Нарушители будут строго наказаны. С теми, кто работают на Центральном рынке, с экономическими агентами были проведены беседы, они заверили нас, что все требования будут соблюдаться. На этом рынке риск заражения особенно высок, – заметил примар.



Чебан также заявил, что строго запрещена торговля вокруг рынков, – она должна вестись исключительно на территории рынков и только в местах, где это позволено.



Напомним, с сегодняшнего дня рынкам Кишинева разрешено возобновить работу. В этой связи Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия разработала перечень мер по защите от заражения коронавирусом.