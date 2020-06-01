Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил всех детей страны с Международным днем защиты детей. Он отметил, что это праздник для всех, так как мы всегда помним детство – чистое, искреннее и беззаботное.



– По случаю праздника поздравляю всех малышей. Улыбайтесь, бегайте, играйте и наслаждайтесь этим прекрасным моментом жизни, пока вас опекают ваши родители. Счастливого вам детства и крепкого здоровья. Дети – самое ценное, что есть у любой нации, это будущее нашей страны. А наше будущее зависит от того, как мы сможем инвестировать в подрастающее поколение здесь, дома, – сказал Ион Чебан.



Стоит отметить, что в нынешнем году по случаю Международного дня защиты детей будут организованы культурно-художественные мероприятия, которые из-за эпидемии коронавируса пройдут в режиме онлайн.