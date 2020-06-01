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Валерий Демидецкий: Одна из главных заслуг Игоря Додона в том, что он переиграл Плахотнюка


Одна из главных заслуг президента Игоря Додона в том, что он "переиграл" Плахотнюка, а у страны появилась возможность вернуться в нормальное развитие. Такое мнение высказал глава агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий в передаче «Главное» на частном телеканале.

- Во многом благодаря господину Додону, и тем, кто протестовал на улице, мы избавились от Плахотнюка. Хотя, я не до конца уверен. Видите, сколько есть желающих привести его обратно? И расследование дела Плахотнюка - его (президента Игоря Додона, - прим.ред.) заслуга, – говорит Валерий Демидецкий.

Журналист считает что, если у власти был бы Владимир Плахотнюк, генпрокурор Александр Стояногло "не говорил бы так смело".

- У нас в стране за время правления Плахотнюка никогда не было независимого генпрокурора. В 2009 году я узнал, почем у нас продавались посты премьеров, прокуроров, судей, волосы дыбом вставали. Надо было потом эти суммы отбить, вернуть в партии, – сказал Демидецкий.

Также, Демидецкий уточнил, что Игорь Додон стал управлять страной с приходом правительства Кику.

- Давайте будем справедливыми и рациональными. Он был на посту почти 4 года. Но 3 года его КС отстранял от должности, и фактически руководил страной, правительством и экономикой, но не имел никакого влияния. В прошлом году, когда сменилось правительство, вся власть была в руках Майи Санду и блока ACUM, – заявил Демидецкий.


Опубликовано: 11:08 01/06/2020

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