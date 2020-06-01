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В коалиции ПСРМ-ДПМ могло бы быть 58 депутатов


Парламентское большинство, сформированное из ПСРМ и ДПМ, могло бы иметь 58 депутатов. Об этом рассказал на телеканале NTV Moldova президент Игорь Додон. Он отметил, что не исключает того, что некоторые депутаты из парламентской группы ПРО Молдова во главе с Андрианом Канду откажутся от своих мандатов. В результате парламентская фракция ДПМ обновится.

«В некоторых случаях можно было бы провести парламентские выборы в округах, а мандат могут выиграть социалисты. Тогда ПСРМ могла бы иметь 40 депутатов, а парламентское большинство могло бы насчитывать до 58 депутатов», – сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 10:55 01/06/2020

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