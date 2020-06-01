Пенсии и зарплаты будут выплачиваться вовремя, а бюджетные поступления начали расти. Об этом по итогам еженедельного заседания руководства страны заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



Глава государства заявил, что благодаря ослаблению ограничительных мер в отношении предпринимателей бюджетные доходы начали расти.



Отметим, что в ходе традиционного заседания в администрации президента обсуждалась текущая ситуация в стране, а также, были проанализированы несколько законопроектов, которые предстоит обсудить в парламенте после того, как у депутатов закончится карантин.