Игорь Додон: Пенсии и зарплаты будут выплачены в срок
Пенсии и зарплаты будут выплачиваться вовремя, а бюджетные поступления начали расти. Об этом по итогам еженедельного заседания руководства страны заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.
Глава государства заявил, что благодаря ослаблению ограничительных мер в отношении предпринимателей бюджетные доходы начали расти.
Отметим, что в ходе традиционного заседания в администрации президента обсуждалась текущая ситуация в стране, а также, были проанализированы несколько законопроектов, которые предстоит обсудить в парламенте после того, как у депутатов закончится карантин.
Глава государства заявил, что благодаря ослаблению ограничительных мер в отношении предпринимателей бюджетные доходы начали расти.
Отметим, что в ходе традиционного заседания в администрации президента обсуждалась текущая ситуация в стране, а также, были проанализированы несколько законопроектов, которые предстоит обсудить в парламенте после того, как у депутатов закончится карантин.
Опубликовано: 10:49 01/06/2020
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