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Игорь Додон: Пенсии и зарплаты будут выплачены в срок


Пенсии и зарплаты будут выплачиваться вовремя, а бюджетные поступления начали расти. Об этом по итогам еженедельного заседания руководства страны заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

Глава государства заявил, что благодаря ослаблению ограничительных мер в отношении предпринимателей бюджетные доходы начали расти.

Отметим, что в ходе традиционного заседания в администрации президента обсуждалась текущая ситуация в стране, а также, были проанализированы несколько законопроектов, которые предстоит обсудить в парламенте после того, как у депутатов закончится карантин.


Опубликовано: 10:49 01/06/2020

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