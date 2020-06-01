Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
 

​​1 июня в Молдове отмечают Международный день защиты детей


Игорь Додон поздравил маленьких граждан нашей страны и обратился к взрослым, ко всем тем, кто обязан обеспечить защиту и нормальные условия для воспитания и становления детей.

- Мы сознаем, что семья, должностные лица, все общество в равной степени несут ответственность за «качество» нового поколения, за ежедневное счастье растущей личности. Поэтому государственные учреждения предпринимают совместные усилия по созданию благоприятной среды для развития около 670 тысяч детей в Республике Молдова, и я искренне желаю, чтобы те, кто идет по нашим стопам, унаследовали мирное демократическое общество, продвигающее общечеловеческие и национальные ценности.

Дорогие сограждане,

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Убежден, что в жизни нет большей награды, чем теплые улыбки детей, их безмятежные лица и успехи, вселяющие невинную радость. Давайте научим детей ценить добро, правду и красоту, дадим им крылья и поднимем ввысь, содействуя тем самым построению светлого будущего и процветанию нашей страны. Давайте сохраним детство в наших душах, чтобы наполнить сердца любовью, добротой и чистотой.

Дорогие дети Молдовы!

В этом году ваш праздник пройдет без коллективных собраний, конкурсов и многолюдных концертов, без мороженого и сладостей, щедро предлагаемых на многолюдных улицах, но он будет нести в себе традиционный символический заряд, привычное внимание и любовь со стороны людей, для которых вы являетесь центром вселенной. Уверен, что все вернется на круги своя, и желаю вам праздничного настроения, много солнца, ярких красок и улыбок.


Опубликовано: 10:46 01/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон поздравил маленьких жителей Молдовы с Международным днем защиты ...
  • Глава государства поздравил граждан с Международным днем пожилых людей
  • Глава государства поздравил граждан Молдовы с Международным днем семьи
  • Президент поздравил граждан с Днем работника социальной защиты
  • Зинаида Гречаный поздравила жителей города Ватра с Международным днем защит ...







    • Все новости

    Неизвестный сообщил о бомбе в здании посольства России
    Генпримар столицы Ион Чебан возмущен качеством ремонта тротуара по ул. Тестемицану: Жду отчёт до сегодняшнего вечера
    Генпримар столицы потребовал провести инвентаризацию муниципальных зданий
    Число выздоровевших от COVID-19 достигло 4622 человек
    Обращение Зинаиды Гречаный по случаю Международного дня защиты детей
    Ион Чебан: Мы предложим Нацкомиссии пересмотреть меры по ограничению движения транспорта в выходные
    Первые платные парковки в центре Кишинева могут появиться уже через год
    Сегодня вход в зоопарк для детей будет бесплатным
    Генпримар о работе столичных рынков: Несоблюдение правил повлечет за собой штраф
    Ион Чебан по случаю Международного дня защиты детей: Мы были и остаёмся детьми
    Валерий Демидецкий: Одна из главных заслуг Игоря Додона в том, что он переиграл Плахотнюка
    В коалиции ПСРМ-ДПМ могло бы быть 58 депутатов
    Игорь Додон: Пенсии и зарплаты будут выплачены в срок
    ​​1 июня в Молдове отмечают Международный день защиты детей
    Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы
    Президент Игорь Додон окажет содействие в решении проблем Тараклийского района
    Общественный транспорт не будет работать в выходные дни до конца июня
    Срочно! 171 новый случай заражения COVID-19
    Торговые центры возобновят свою деятельность с 8 июня
    ПДС поддержала инициативу президента Игоря Додона об удвоении зарплат медицинским работникам
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV