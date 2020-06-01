Игорь Додон поздравил маленьких граждан нашей страны и обратился к взрослым, ко всем тем, кто обязан обеспечить защиту и нормальные условия для воспитания и становления детей.



- Мы сознаем, что семья, должностные лица, все общество в равной степени несут ответственность за «качество» нового поколения, за ежедневное счастье растущей личности. Поэтому государственные учреждения предпринимают совместные усилия по созданию благоприятной среды для развития около 670 тысяч детей в Республике Молдова, и я искренне желаю, чтобы те, кто идет по нашим стопам, унаследовали мирное демократическое общество, продвигающее общечеловеческие и национальные ценности.



Дорогие сограждане,



Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Убежден, что в жизни нет большей награды, чем теплые улыбки детей, их безмятежные лица и успехи, вселяющие невинную радость. Давайте научим детей ценить добро, правду и красоту, дадим им крылья и поднимем ввысь, содействуя тем самым построению светлого будущего и процветанию нашей страны. Давайте сохраним детство в наших душах, чтобы наполнить сердца любовью, добротой и чистотой.



Дорогие дети Молдовы!



В этом году ваш праздник пройдет без коллективных собраний, конкурсов и многолюдных концертов, без мороженого и сладостей, щедро предлагаемых на многолюдных улицах, но он будет нести в себе традиционный символический заряд, привычное внимание и любовь со стороны людей, для которых вы являетесь центром вселенной. Уверен, что все вернется на круги своя, и желаю вам праздничного настроения, много солнца, ярких красок и улыбок.