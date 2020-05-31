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ПДС поддержала инициативу президента Игоря Додона об удвоении зарплат медицинским работникам
 

Заседание оперативных служб примарии Кишинева



Опубликовано: 23:55 31/05/2020




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