Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы
Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил главу Республики Молдова Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы, которое состоится в Москве 24 июня этого года.
В этот день на Красной площади состоится торжественный военный парад.
В этот день на Красной площади состоится торжественный военный парад.
Опубликовано: 19:55 29/05/2020
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