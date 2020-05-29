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Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы


Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил главу Республики Молдова Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы, которое состоится в Москве 24 июня этого года.

В этот день на Красной площади состоится торжественный военный парад.

Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на празднование 75-летия Великой Победы


Опубликовано: 19:55 29/05/2020

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