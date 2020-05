Forță de muncă puțină, utilaje medicale insuficiente și lipsa motivării personalului sunt doar o parte dintre problemele cu care se confruntă medici și agricultorii din centrul țării. Acestea au fost examinate de președintele Igor Dodon, în cadrul unei vizite în raionul său natal, Călărași.



Primul punct de pe agenda șefului statului a fost Mănăstirea Hîrbovăț. De asemenea, Igor Dodon a trecut și pe la veteranul de război Mihail Gurschi.



IGOR DODON, PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA:

„Vă înmânez cea mai înaltă distincție de stat în Republica Moldova – Ordinul Republicii”.



MIHAIL GURSCHI, VETERAN DE RĂZBOI:

„Vă mulțumim, foarte frumos”.



Șeful statului a vizitat și Spitalul raional Călărași. Acesta dispune și de Secții noi de îngrijiri cronice, dotate cu aparatajele necesare.



IGOR DODON, PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

„În ultimele două luni am fost în 15/ 20 de spitale, aici sunt unele dintre cele mai bune condiții din toate spitalele în care am fost până acum și mă bucur că ați reușit împreună cu reprezentanții ministerului, colegii din sistem și CNAM, ca să faceți această reparație”.



În semn de prețuire, șeful statului le-a oferit cadrelor medicale diplome de onoare.



IGOR DODON, PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

„Toți sunt buni, la o parte vă o oferim astăzi diplomele, iar pe cealaltă parte a personalului o vom decora data viitoare, cu distincții ”.



Igor Dodon a vizitat și stația de epurare din comuna Onișcani, singura stație cu efect ecologic redus. Mai mult, noul bazin construit recent pe teritoriul stației de epurare micșorează semnificativ prețul achitat lunar pentru canalizare, de către oamenii din regiune.



„ Avem un sistem de epurare cu impact ecologic scăzut. Avem toate procedurile: avem procedura de depozitare și bazinul, unde se face procedura biologică și ne-am format și platformele noastre de nămol pentru că, înainte trebuia să-l ducem la Călărași și ceea ce e important, anul trecut am finalizat și bazinul”.



Finalul agendei de ieri a președintelui a avut aromă de căpșuni. Șeful statului a evaluat situația de pe plantația și de la frigiderele unui antreprenor din satul Vărzăreștii Noi.



Problema principală cu care se confruntă antreprenorul este lipsa forței de muncă.



TATIANA BARBĂ, ADMINISTRATOR

„ O problemă mare este cu forța de muncă pentru că, oameni din satele apropiate nu avem, nu vin să lucreze și suntem nevoiți să aducem de la Sângerei. câte 25 de femei care vin la cules căpșuni”.



Lucrările de construcție a depozitului frigorific, cu o capacitate de 1800 de tone, au fost finalizate în 2018. Căpșunile sunt exportate în Federația Rusă, România și Grecia, dar și pe piața locală. Anul viitor, plantația va fi extinsă cu încă 5 hectare. Șeful statului a dat asigurări că autoritățile vor rezolva problemele cu care se confruntă antreprenorii din sistemul agrar.