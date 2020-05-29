



Ряд ограничений будет снят сегодняшним решением Национальной комиссии по общественному здоровью. Так, в частности, с 8 июня откроются торговые центры, но пока не заработают заведения общественного питания и развлекательные заведения на территории центров. Глава комиссии, премьер-министр Ион Кику, уточнил, что Кику, что рынки возобновят деятельность 1 июня, как и было объявлено ранее.



Уже с 5 июня доступ прихожан в церкви будет разрешен, но с обязательным соблюдением всех норм безопасности. Кроме того, Кику напомнимл, что как и было обещано ранее, поминальные родительские дни пройдут в этом году 7 и 8 июня.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Эволюция пандемии будет сильно зависеть от поведения населения в эти дни. И в этом вопросе мы очень рассчитываем и на поддержку церкви. Хочу обратиться к населению, постарайтесь воздержаться в этот период от посещения кладбищ группами. У нас у всех есть дорогие нам люди, которые, уже, к сожалению, не с нами. Но в этом году мы должны быть ответственными, как никогда».



Также, с 1 июня разрешено проведение тренировок на свежем воздухе для спортсменов, входящих в состав Федераций футбола, бадминтона, каяк-каноэ, тяжелой атлетики, тенниса и водных видов спорта. Тренировки разрешено проводить исключительно в спортивных центрах, спортзалах и бассейнах, аккредитованных Минздравом.



С 1 июня в полном объеме возобновляет свою деятельность Агентство госуслуг.

До 30 июня общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах по выходным дням ходить не будет.



Ион Кику также уточнил, что транспорт не будет ездить и 8 июня, так как это выходной день. Решение было принято комиссией на основании рекомендаций медиков для снижения риска распространения коронавирусом.