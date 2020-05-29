



Ещё на одной странице истории появилось имя нашего земляка. Константин Кречунеско служил судовым врачом на российском броненосце и погиб в Цусимском сражении, его память увековечена на молдавской земле. Об этом сюжет нашего корреспондента.



115 лет назад вблизи острова Цусима уснули вечным сном на дне Японского моря тысячи моряков Российского императорского флота, погибшие в последнем сражении Русско-японской войны. Цусимское сражение произошло в 1905 году и стало крупнейшим сражением этой войны.



Алексей Петрович, руководитель общественной организации «Русский историко-патриотический клуб»:

«Сегодня историки спорят о значении Цусимского сражения, о том, что оно могло быть выиграно, а может исторические события могли развернуться иначе. Но история не знает сослагательного наклонения и русские моряки проявили себя в этом сражении, не смотря на, то, что оно было проиграно, они проявили себя самым достойным и героическим образом».



Среди тысяч погибших моряков был наш земляк - судовой врач русского броненосца «Наварин» - Константин Кречунеско. Он родился в 1873 году в Оргеевском районе. Учился в Кишиневе, затем закончил военно-медицинскокую академию в Санкт-Петербурге. После был направлен на службу во флот. Погиб в возрасте 32 лет. Спустя годы, уже вдова Константина Кречунеско увековечила память супруга на молдавской земле - она возвела небольшой монумент в Ниспоренском районе в селе Збероая, где жила последние годы своей жизни.



Андрей Калча, директор музея истории и этнографии Оргеевского р-на:

«В нашем музее есть отдельный стенд, где мы рассказываем обо всех героях, выходцах из Оргеева, начиная со времен Штефана чел Маре до сегодняшних дней. Конечно, среди этих материалов есть информация и о Константине Кречунеско, но, к сожалению, раньше у нас не было фотографий, но сегодня наш стенд пополнится его фотографиями».



Сегодня руководитель «Русского историко-патриотического клуба» вместе с директором исторического музея Оргеевского района и примаром села Збероая возложили цветы к монументу и почтили память военного судового врача минутой молчания.



Алексей Петрович, руководитель общественной организации «Русский историко-патриотический клуб»:

«Это один из немногих военно-исторических объектов имеющий отношение к Русско-Японской войне, хотя сотни наших земляков в этой войне принимали участие и сыграли серьезную роль в этих событиях. Но такой памятник отдельному человеку, отдельно указанно сражение, в котором он принимал участие, на сколько нам известно – это единственный памятник».



Алексей признаётся, что эта тема ему особенно близка, так как в Цусимском сражении участвовал и его прадед - Константин Иванович Ерёмов.



Общественная организация «Русский историко-патриотический клуб» совместно с администрацией села Збероая Ниспоренского района в скором времени планируют отреставрировать памятник и перенести его в более достойное место. И, возможно в скором времени одна из новых улиц города Оргеева получит имя судового военного врача Константина Кречунеско, погибшего в Цусимском сражении.