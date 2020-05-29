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Анализ закона



Представители оппозиции настаивают на принятии нового закона о некоммерческих организациях до 1 июля, утверждая при этом, что он принципиально не отличается от ныне действующего. Так ли это, разбиралась Дарья Соколова.

Новый закон о некоммерческих организациях должен заменить закон об общественных объединениях, который был принят 24 года назад и безнадежно устарел. Его авторы утверждают, что никаких принципиальных изменений в действующее законодательство этот документ не вносит. Наоборот – он упрощает процедуру регистрации неправительственных организаций и снимает ряд ограничений на членство или участие в НПО. Однако ещё два года назад, когда правительство Павла Филипа одобрило проект закона о некоммерческих организациях, а парламент принял его в первом чтении, эксперты Антикоррупционного центра пришли к совершенно другому выводу. Внимание специалистов, проводящих обязательную антикоррупционную экспертизу, привлекли несколько статей этого документа. Например, одно из положений ст.3.

“… Лица могут объединяться, не будучи обязанными регистрировать организацию”.

В Антикоррупционном центре считают, что такая формулировка позволит неформальным ассоциациям частных лиц уходить в тень. Кроме того, при отсутствии официальной регистрации не требуется устав, следовательно, будет невозможно проверить законность целей вновь созданной некоммерческой организации. Но, пожалуй, самой скандальной, можно считать ст. 6 законопроекта о некоммерческих организациях.

“… Неправительственные организации, учрежденные партиями и общественно-политическими организациями, могут оказывать бесплатные услуги политическим партиям и общественно-политическим организациям для укрепления их организационных способностей”.

Это может привести к тому, что неправительственная организация Республики Молдова получит финансирование от какого-то зарубежного фонда или иностранной госструктуры. После чего бесплатно окажет той или иной партии услуги, за которые раньше политформированиям приходилось платить. Например, снимет агитационные ролики, напечатает и распространит агитационные материалы или обеспечит информационное освещение. И всё это, согласно закону, будет преподнесено как помощь в укреплении организационных способностей политической партии. В итоге, считают специалисты, это приведет к тому, что в некоторые молдавские политформирования через посредников – НПО - из-за рубежа будут вливаться неограниченные финансовые средства для расширения их влияния, повышения популярности и увеличения электоральных шансов. Это не только поставит в неравноправные условия политические партии Республики Молдова, но и грозит национальной безопасности, поскольку откроет путь для прямого внешнего вмешательства в политическую жизнь Республики Молдова.



Опубликовано: 18:56 29/05/2020




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