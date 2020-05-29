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ПДС поддержала инициативу президента Игоря Додона об удвоении зарплат медицинским работникам
 

Додон: В нынешней редакции закон о нпо не подпишу



«Очень противоречивый документ, и в нынешней редакции не соответствует национальным интересам Молдовы», - так глава государства, отвечая на вопрос телеканала Акчент ТВ, прокомментировал закон о НПО, на принятии которого очень настаивает парламентская оппозиция. В эфире очередного выпуска «Президент отвечает», Игорь Додон заявил, что не промульгирует этот документ.

Президент напомнил, что в первом чтении этот законопроект о деятельности НПО был принят еще правительством Павла Филиппа. Но потом, когда кресло премьера занимала Майя Санду, кабинет министров не спешил с его принятием. Нынешний ажиотаж вокруг этого документа, по мнению Игоря Додона связан с тем, что в этом законе четко прописано - неправительственные организации могут оказывать услуги политическим партиям, и могут получать финансирование из-за рубежа.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Создается какое-то НПО ребятами из Гарварда, выделяют на это НПО несколько миллионов долларов. Знаете, сотни миллионов долларов каждый год вкладывается в эти НПО. И потом это НПО, вместе с партией Санду, Нэстасе или какой-то другой партией начинают политическую деятельность. Т.е., с одной стороны у этой партии официально никаких доходов нет, как например, сейчас у «ProMoldova», которые сидят в офисе, предоставленном им какой-то НПО. Это означает внешнее вмешательство в политическую жизнь РМ».

Глава государства подчеркнул, что посредством этого закона, некоторые политики пытаются превратить Молдову в банановую республику с внешним управлением и внешним финансированием.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Тогда мы превращаемся в банановую республику, в которой сидят несколько десятков тысяч НПО и рулят Молдовой. Зачем тогда парламент, президент? Будут эти НПО, получающие деньги из-за рубежа, и они будут рулить этой страной. Вот что хотят провести через этот закон. Именно поэтому, в нынешней редакции этот закон не может быть рассмотрен ».

В то же время, Додон предупредил, что в случае, если демократы будут настаивать на голосовании за этот документ, это может привести к развалу правящей коалиции ПСРМ-ДПМ. Однако, как подчеркнул глава государства, даже это не вынудит его промульгировать закон об НПО в его нынешней редакции.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«В парламенте, Партия социалистов голосовать за этот закон в этой редакции не будет. Если партнеры социалистов по коалиции проголосуют – это означает, что они нарушают коалиционное соглашение, которое было подписано в марте, потому что в нем указано, что все голосования в парламенте принимаются согласованно, консенсусом. Если даже этот закон пройдет в парламенте, я не вижу как, но если пойдут на разрыв соглашения или перекупят депутатов, то я этот закон не подпишу».

Стоит отметить, что ранее, по возможным рискам принятия этого закона для страны, высказался и Национальный Антикоррупционный центр, куда документ был направлен для антикоррупционной экспертизы.



Опубликовано: 18:56 29/05/2020




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