



В ходе своего рабочего визита в Каларашский район Игорь Додон посетил местную районную больницу, пообщался с медиками и оценил, в каких условиях лечатся пациенты. Увиденным глава государства остался доволен, и даже признал, что условия в этом медучреждении гораздо лучше, чем в среднем по стране.



«Здесь у нас созданы все условия для того случая, если пациент поступает в бессознательном состоянии».



Директор Каларашской районной больницы Сильвия Бонеску рассказала президенту, что этому учреждению не чужды и инновационные технологии, и смелые проекты. Так, благодаря тому, что на территории больницы установили 40 солнечных батарей, в учреждении есть собственная горячая вода.



«Это нам позволяет подогревать воду, т.е., у нас 24 часа в сутки есть собственная горячая вода, которая поступает как в кабинеты для консультаций, так и в больничные палаты».



Президент заявил, что хорошо осведомлен о проблемах в системе здравоохранения. Он уточнил, что во время своих регулярных рабочих поездок обязательно посещает районные больницы, и везде главная проблема – кадровая.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Рост зарплаты на 5, 10 или 15% - это были хорошие меры, но мы понимаем, что если мы не сделаем резкого и более значительного шага вперед в этом направлении, я думаю, что мы не решим проблему дефицита кадров, с которой сейчас сталкивается система здравоохранения. По стране несколько тысяч вакантных мест в медицине».



Игорь Додон сообщил, что именно поэтому и принял решение об увеличении зарплаты медработникам вдвое. Это будет сделано в сфере недавнего объявления рамках 2020-го года - Годом медицинского работника. Президент поблагодарил медиков за их благородный труд и за ответственное отношение к пациентам и вручил Почетные дипломы Президента.



В Каларашской районной больнице 164 койки и работают 285 человек. Благодаря ряду проектов, реализованных Национальной компанией медицинского страхования, приемный покой в отделении срочных вызовов оснащен аппаратом ИВЛ, монитором для наблюдения состоянием пациента и видеоэндоскопической системой. В настоящее время в больнице не лечат пациентов, инфицированных COVID-19.