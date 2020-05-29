



Почему же оппозиция так настойчиво требует принятия закона об НПО, нам помог понять известный политолог Корнелиу Чуря. Наша рубрика «Интервью дня».



«Господин Чуря, многие высокопоставленные политические деятели, президент Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику, депутаты и эксперты выразили скептическое отношение к закону о неправительственных организациях в его нынешней редакции. Вы как считаете? С чем связан этот скептицизм?



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ, ПОЛИТОЛОГ

«Политизированность, которую этот закон несет, является сомнительной, так как представляет определенную угрозу для национальной безопасности. Это касается особенно тех стран, которые продвигают сбалансированную внешнюю политику и не являются участником какого-то блока. Поэтому некоторые действия наших НПО они несут определенную угрозу нашей внешней политике».



«Как вы считаете, НПО получающие финансирование из-за рубежа аффилированы политическим партиям нашей страны?



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ, ПОЛИТОЛОГ

«Мы уже привыкли к тому, что существует эта аффилированность. Традиционно НПО поддерживают и продвигают интересы правых и прозападных партий. И в принципе в нашем контексте это относительно привычно, в моде. Но закон не позволяет это открыто делать, поэтому НПО пытаются находить уловки для того, чтобы продвигать эти точки зрения. Но если закон напрямую позволит быть аффилированным и оказывать услуги это уже будет чрезмерно.



А вот принятие закона в его нынешней редакции, чем это чревато вообще, если мы говорим о том, что это затрагивает национальную безопасность?



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ, ПОЛИТОЛОГ

«Существуют международные фонды, которые могут, открыто давать деньги нашим НПО, а наши НПО будут использовать эти деньги для продвижения интересов политических партий, возможно даже напрямую финансировать деятельность политформирований. Это неприемлемо, потому что в этом смысле гражданское общество превращается в полу-политизированную бригаду, которая забудет про свою гуманитарную миссию».



Первая редакция закона, в первом чтении парламент принял ещё при правительстве Филипа. Как вы думаете, почему именно сейчас заговорили о том, чтобы принять во втором – окончательном чтении этот закон?



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ, ПОЛИТОЛОГ

«Внешнее финансирование, в первую очередь западная, зависит от принятия этого закона. Это является обязательным условием. В то же время не обязательно принимать статью шестую. Можно принять всё остальное. И в этом смысле будет интересно увидеть, как поведёт себя оппозиция и демократическая партия. Сам господин Филип, несмотря на то, что он сказал, что поддерживает этот закон, всё же отметил, что статья 6-ая неудобная для Молдовы, и она создает определенные трудности. Поэтому сейчас ход за оппозицией. Они должны смириться с тем, что политизированность будет устранена и тогда не будет проблем для принятия этого закона и не будет проблем с внешним финансированием. Если они наоборот встанут в позу это докажет лишний раз что закон несёт политический интересы и что путём этого закона хотят превратить наши НПО в политические партии».