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Президент Игорь Додон окажет содействие в решении проблем Тараклийского района


Президент Игорь Додон провел сегодня встречу с Кириллом Татарлы, депутатом Парламента Республики Молдова, избранным по одномандатному округу, бывшим председателем Тараклийского района.

«Обсудили ситуацию в районе. Господин Татарлы попросил оказать содействие в решении таких важных для региона вопросов, как строительство автовокзала в городе Тараклия, ремонт дорог в населенных пунктах района, дальнейшее освоение инвестиционных проектов и др.», - отметил Игорь Додон.

В ходе дискуссии особое внимание стороны уделили законодательной инициативе Кирилла Татарлы и необходимости принятия Закона об особом этнокультурном статусе Тараклийского района.

«В связи с осуществляемыми мной поездками в регионы Молдовы, господин Татарлы пригласил меня посетить в ближайшие недели Тараклию.

Отметив, как важно для руководства страны поддерживать развитие населенных пунктов, подчеркнул, что окажу всю возможную помощь в решении поднятых вопросов», - заверил глава республики.


Опубликовано: 18:01 29/05/2020

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